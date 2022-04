Sul do Pará: PF investiga fraudes de R$ 3 milhões com dinheiro federal em Xinguara e Redenção

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira, 27, sete mandados de busca e apreensão no combate a fraudes em licitação e associação criminosa, sendo cinco no município de Xinguara e dois em Redenção, na região sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, diversos documentos e veículos. As fraudes investigadas superam o valor de R$ 3 milhões, envolvendo verbas federais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

Se as hipóteses forem confirmadas, as penas são de três meses e a sete anos, além de multa.

Fonte: Fato Regional