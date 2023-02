Bolsonaro afirmou a aliados que ficou em silêncio em reunião e que plano de golpe era “coisa de maluco

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou com seus aliados mais próximos, que estiveram durante a gestão de seus quatro anos de governo, para entender o alcance da fala do senador Marcos do Val (Podemos-ES), que afirmou que o ex-deputado federal Daniel Silveira (PL-RJ) o levou a uma reunião com Bolsonaro para tratar sobre um golpe de Estado.

O relato de Bolsonaro a seus aliados é o de que quem fez a convocação para a reunião foi o então deputado Daniel Silveira. O encontro aconteceu no Palácio da Alvorada.

Jair Bolsonaro não negou participação na reunião e reafirmou que permaneceu em silêncio, ao perceber que Silveira estaria “desequilibrado”. O então presidente da República temia ser gravado pelos aliados, segundo a fonte.

Segundo a âncora da CNN Daniela Lima, Bolsonaro ficou “absolutamente calado, inclusive com medo do descontrole e do medo de ser gravado por Daniel Silveira”. Segundo o relato, do Val também ficou em silêncio.

Em uma mensagem encaminhada para Jair Bolsonaro, o senador disse que relatou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que quem estava fazendo toda a movimentação era Daniel Silveira.

Em um longo texto, Marcos do Val disse ter relatado a Moraes que Silveira demonstrava “desespero” e que tinha o intuito de se vingar. Em resposta ao relato, Bolsonaro disse: “coisa de maluco”.

Fonte: CNN Brasil