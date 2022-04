Redenção realizou com sucesso o 1º Dança Redenção

No último fim de semana, 9 e 10 de abril, Redenção foi palco do 1º Dança Redenção. Promovido pela Prefeitura de Redenção, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (SEMEC), o evento foi considerado um grande sucesso.

Durante os dois dias, seis grupos de dança de Água Azul do Norte, Floresta do Araguaia, Rio Maria, Ourilândia do Norte, Santana do Araguaia e Tucumã se apresentaram no ginásio de esportes da Escola Municipal Rui Barbosa. As apresentações especiais de abertura e encerramento, ficaram por conta da Companhia Artística Cultural e Educacional de Redenção (CACER). O evento contou com uma grande estrutura e trouxe diversão e entretenimento.

Para o secretário de Educação, Cultura e Lazer de Redenção, Prof. Vanderly Moreira, o sucesso do 1º Dança Redenção trouxe uma expectativa sobre a realização nos próximos anos, e que agora o festival fará parte do calendário cultural do município. “O evento foi um grande sucesso graças ao empenho e dedicação de toda a nossa equipe. A administração do prefeito Marcelo Borges não mediu esforços para oferecer toda a estrutura necessária para a realização do festival”, disse.

Resultado

Na votação dos jurados, a disputa pelo primeiro lugar foi acirrada. Por apenas um ponto de diferença, a Companhia de Dança Revelação Jovem, do município de Floresta do Araguaia, venceu a Companhia de Dança Água Azul, do município de Água Azul do Norte e sagrou-se a grande campeã do 1º Dança Redenção. O terceiro lugar ficou com a CIA de Dança Ourilândia, de Ourilândia do Norte, em quarto lugar ficou a CIA Aquarela, de Rio Maria. A CIA Treme Terra, de Tucumã, ficou em quinto lugar e a Companhia de Dança Império Cultural, do município de Santana do Araguaia, em sexto lugar.

Premiação

Os três primeiros colocados do festival de dança receberam as seguintes premiações:

3 mil reais para o primeiro lugar, mais troféu e certificados; 2 mil reais, mais troféu e certificados e 1 mil reais, mais troféu e certificados para o terceiro lugar. Os demais grupos receberam certificados de participação.

Fonte: Ascom/Secretaria de Educação de Redenção/PA