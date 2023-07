Ministro Jader Filho leva “Ministério Itinerante” à Altamira

Desde sua recriação no início deste ano, o Ministério das Cidades tem apresentado iniciativas que buscam aproximar, cada vez mais, as políticas públicas do Governo Federal com os municípios brasileiros, por meio de diálogos e outras ações.

Uma destas iniciativas é chamada pelo próprio ministro Jader Filho como “Ministério Itinerante”. E, nesta quinta-feira (27), a cidade de Altamira será o quarto município paraense a receber um evento como este e que contará com a participação da comitiva que compõe o Ministério das Cidades, além da presença da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan.

O Seminário de Mobilidade, Habitação e Desenvolvimento vai apresentar aos moradores de Altamira e demais lideranças políticas e sociais dos municípios da região sudoeste do Pará as principais ações promovidas pelo Ministério das Cidades, como a retomada do Minha Casa, Minha Vida.

Por esta razão, estão confirmadas as presenças do ministro das Cidades, Jader Filho, de representantes das cinco Secretarias Nacionais do MCid, que vão apresentar quatro painéis com os seguintes temas: Desenvolvimento Urbano e Socioterritorial; Política Nacional de Habitação; Saneamento e Desenvolvimento Humano; e Mobilidade na Região Amazônica.

Municípios terão acesso aos recursos do Fundo Amazônia

O evento é promovido em parceria do Ministério das Cidades com o deputado federal Airton Faleiro (PT) e está previsto para iniciar às 8h no Centro de Eventos Vilmar Soares, no bairro Sudam II, na cidade de Altamira.

No Pará, este tipo de iniciativa já ocorreu nos municípios de Parauapebas, no sudeste do estado, em São Miguel do Guamá, na região nordeste, e em Santarém, no oeste paraense, reunindo prefeitos, parlamentares federais, estaduais e municipais e lideranças de movimentos sociais. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)