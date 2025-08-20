Incêndio devasta área de pastagem no sul do Pará

Um incêndio atinge extensa área de pastagem na região do Mogno em Rio Maria, sudeste do Pará, desde segunda-feira (18). O fogo começou em uma fazenda e se alastrou. O Corpo de Bombeiros Militar permanece no local nesta quarta-feira (20) para combater as chamas. “Uma equipe especializada atua nesta ocorrência”, informou a corporação. A causa do incêndio ainda não foi identificada.

Segundo a prefeitura do município, o trabalho para conter o incêndio iniciou após o caso ser informado ao órgão. “A equipe de combate iniciou os trabalhos no dia 19 de agosto, quando a Defesa Civil de Rio Maria foi acionada, por meio do Secretário Municipal Selthon Alencar, que prontamente entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e solicitou reforço para o combate às chamas”, comunicou em nota.

A prefeitura informou que dez militares do Corpo de Bombeiros atuam na contenção do incêndio. O Secretário de Defesa Civil de Rio Maria e operadores de fazendas vizinhas também participam da operação. “As equipes estão utilizando tratores, caminhões-pipa e outros equipamentos, buscando as estratégias mais eficazes para conter o avanço do fogo”, esclareceu.

“Destacamos também a aplicação de técnicas especializadas de combate, como o ‘fogo contra fogo’, sob a orientação e supervisão do bombeiro militar Tenente Ávila.

Permanecemos acompanhando a situação e empenhados em minimizar os danos ao meio ambiente e à comunidade local”, finalizou a prefeitura. O incêndio já atingiu áreas de duas fazendas. A Polícia Civil informou que a delegacia de Rio Maria investiga o caso. (A Notícia Portal com informações do O Liberal/ Foto Imagens TV Liberal)