Redenção: Polícia Recupera moto no mesmo dia do Furto.

No fim da tarde desta segunda-feira (16) a polícia recebeu por um chamado via 190,uma ocorrência de furto a motocicleta. As informações foram passadas para a ROCAM que de imediato foram até o local onde a vítima estava.

A motocicleta se tratava de uma Titan 150, preta, ano 2013, sem placa. O proprietário estava rastreando o veículo via aplicativo de rastreio. O que serviu de base para que os policiais saíssem em perseguição pelas ruas da cidade até o acusado do furto pegar a Av. Araguaia sentido Vila Espírito Santo, em média 15 km de Redenção.

Durante a perseguição, o condutor da moto furtada, que estava acompanhado de uma mulher, perdeu o controle da moto, vindo a se acidentar com a passageira devido à alta velocidade. O SAMU foi acionado para prestar atendimentos médicos ao casal que ficaram com várias escoriações pelo corpo. Posteriormente, ambos foram conduzidos a delegacia para adoção dos procedimentos cabíveis. (A Notícia Portal com informações do Batalhão Araguaia).