TOCANTINS: Suspeito de matar mãe e filha com golpes de facão é preso em região de mata.

O principal suspeito de matar Olívia Arantes, de 17 anos, e a mãe dela, Maria Arantes, de 58, com golpes de facão foi preso na tarde terça-feira (31). Frederico era ex-namorado da jovem e foi encontrado em uma região de mata na zona rural de Porto Nacional.

Mãe e filha foram mortas na madrugada de domingo (29) no assentamento Bom Sucesso. O suspeito também golpeou Raimundo da Silva, marido de Maria e pai de Olívia, que levou 32 pontos no braço e sobreviveu ao ataque. O cachorro da casa acabou morrendo da mesma forma.

O homem não aceitou o fim do relacionamento, situação que teria motivado o duplo homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, Frederico estava em um matagal e tinha como apoio uma rede, água e suprimentos. Ao ser abordado pelas equipes da 7º Divisão de Combate ao Crime Organizado e do Núcleo de Operações com Cães da Polícia Penal (NOC), o suspeito não reagiu. Ele foi levado para a delegacia de Porto Nacional. (G1/TO)