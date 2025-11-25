Grupo Casa da Roça anuncia criação de empresa aérea e investimento de mais de R$ 30 milhões

Xinguara está prestes a ganhar um importante reforço na área de aviação regional. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda – feira ( 24), o empresário e pecuarista Wellington Rosa, o “ TA” do Grupo Casa da Roça anunciou a aquisição de uma nova aeronave de grande porte e a criação de uma empresa aérea sediada no município, que atuará nos segmentos de transporte de passageiros, cargas e UTI aérea.

Segundo o empresário “T.A”, a nova empresa que receberá o nome de T. AR, iniciará suas atividades com três aeronaves, incluindo um modelo recém-adquirido no início deste ano, descrito como um “grande Caravan zero”. A aeronave será equipada com uma UTI aérea moderna, destinada ao transporte de pacientes em estado grave para centros de referência.

A expectativa é que o investimento total ultrapasse R$ 30 milhões, fortalecendo o setor de aviação no sul do Pará e ampliando as opções de transporte e atendimento emergencial na região.

Regularização da pista dá segurança para avançar: De acordo com o grupo, conversas recentes com o Departamento da Prefeitura de Xinguara e com a assessoria do prefeito de Xinguara Osvaldinho Assunção (MDB) trouxeram uma notícia decisiva: a pista do aeroporto local será cercada e regularizada perante Agência Nacional de Aviação (ANAC). Essa medida dará segurança jurídica e operacional para que a empresa avance nos trâmites de documentação das aeronaves e na instalação completa da operação.

Operação prevista para iniciar até março: Mesmo enfrentando condições adversas, o grupo afirma que todos os processos necessários estão sendo providenciados. A previsão é que, até março, a empresa esteja totalmente pronta para iniciar os voos.

“Queremos agradecer a todos que estão nos auxiliando para que essa empresa seja instalada em Xinguara. Com esforço conjunto, em breve estaremos prontos para voar”, destacou o empresário e pecuarista Wellington Rosa, o “ T A” do Grupo Casa da Roça. A chegada da nova empresa aérea promete movimentar a economia local, gerar empregos e colocar Xinguara como um polo regional de aviação no sul e sudeste do Pará. (Roney Braga A Notícia Portal)