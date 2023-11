Preço do boi gordo no sul do Pará tem leve melhora após meses de crise; veja cotação em São Félix do Xingu, Água Azul do Norte e Redenção

Após meses de crise na pecuária e desvalorização do gado de corte, o valor da arroba do boi gordo no sul do Pará teve uma sensível melhoria, como mostram os levantamentos feitos pelo Fato Regional junto a diversas fontes. O destaque ficou para o boi China, em Água Azul do Norte, a R$ 213. As praças do sudeste, como Marabá e Paragominas, também passaram dos R$ 210. Por esses preços, chegaram mais perto do valor de referência do mercado nacional desta sexta-feira (3), que foi de R$ 232,85.

Há alguns meses, a pecuária paraense, de um modo geral, vinha sofrendo com o ciclo pecuário prolongado. Combinado com a estiagem e variações de mercado se concentrando em grandes empresas, a crise derrubou o preço do gado de corte do Pará. Nas regiões sul e sudeste, onde esse segmento do agro é mais forte, os preços assustaram muitas pequenos e médios produtores. Alguns pecuaristas viveram um aperto histórico.

No mercado paulista, que é a referência nacional da cotação de preços do boi gordo, a média dos últimos 5 dias tem sido de R$ 235, tendo um pico nos dias 30 e 31 de outubro, quando a arroba passou de R$ 240. Em todo caso, a melhora sensível no preço do boi gordo paraense traz um ânimo para pecuaristas. Israel é um dos principais mercados consumidores do gado de Água Azul do Norte e São Félix do Xingu. O conflito no Oriente Médio, entre o país e o Hamas, por enquanto, não parece ter afetado de forma significativa a exportação.

Confira os preços da arroba do boi gordo nas principais praças do sul e sudeste do Pará

Água Azul do Norte

Boi China: R$ 213

São Félix do Xingu

Boi gordo: R$ 195

Vaca gorda: R$ 185

Marabá

Boi gordo: R$ 214,50

Vaca gorda: R$ 200

Paragominas

Boi gordo: R$ 224,50

Vaca gorda: R$ 210

Redenção

Boi gordo: R$ 207

Vaca gorda: R$ 195

FONTES: FRIGOL, CEPEA, MELHOR CÂMBIO E AGROLINK

(A Notícia Portal/ Victor Furtado, da Redação do Fato Regional)