Redenção: PM prende homem com drogas no bagageiro de moto

Um jovem foi preso na manhã desta quinta-feira (21), na cidade de Redenção, no sul do Pará, suspeito de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, os entorpecentes estavam no bagageiro de uma moto Honda C-100 BIZ de cor vermelha.

Uma equipe realizava patrulhamento de rotina quando os agentes perceberam que a moto estava ligada de forma direta, o que causou suspeita da equipe que resolveu fazer a abordagem.

Durante a abordagem, no bagageiro da motocicleta foram encontrada uma porção de Crack pesando 1,4 gramas e 22,8 gramas de maconha.

O rapaz confessou aos policiais que estava levando os entorpecentes para a zona rural do município, onde seriam comercializadas.

O suspeito foi encaminhado junto com o material ilícito até à Delegacia de Polícia Civil de Redenção, onde foi registrado um boletim de ocorrência por tráfico de drogas. O jovem está à disposição da Justiça. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)