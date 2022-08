Entenda como funciona o plantio e podas de árvores nas cidades

As orientações da Equatorial Pará têm o objetivo de evitar problemas ocasionados pelas árvores na fiação elétrica

É do conhecimento de todos a importância das áreas verdes das cidades, já que as árvores contribuem significativamente para a diminuição da temperatura (conforto térmico) e para qualidade do ar. Entretanto, para evitar incidentes com a fiação elétrica, é necessário o planejamento no momento do plantio e manutenção da vegetação.

Por isso, a Equatorial Energia Pará preparou algumas orientações para que todo o processo, inclusive o serviço de podas, seja feito de forma segura e sem causar interrupção no fornecimento de energia.

A responsabilidade pela fiscalização do plantio correto e podas preventivas é da Prefeitura Municipal de cada município. São elas quem devem ser acionadas pela população quando houver necessidade de poda de árvores em espaço público ou para fazer denúncia de algum plantio irregular.

Caso a prefeitura identifique que não é possível realizar o serviço por questões de segurança para seus colaboradores e/ou população, pelo fato dos galhos estarem muito próximos ou tocando a rede elétrica, ela deve comunicar a Equatorial para que uma equipe seja enviada para dar apoio na execução da poda.

A EQUATORIAL FAZ PODA?

A empresa reforça que realiza poda de árvores dentro do seu processo de manutenção preventiva da rede elétrica, para garantir a qualidade e confiabilidade em circuitos da distribuição de energia. Destaca ainda que as solicitações de clientes somente são atendidas caso a vegetação esteja tocando na rede elétrica.

No contexto da manutenção preventiva, a Equatorial Pará realizou a poda de 8.415 árvores, entre janeiro e agosto de 2022, em toda região sul e sudeste do estado. A região de Redenção é a que mais se destaca, com 2.522 árvores podadas, seguida pela região de Tucuruí com 2.395, Marabá com 2.171, e Parauapebas com 1.327.

Vale ressaltar que as árvores na rede podem causar transtornos como fios partidos, postes quebrados, até caso de curtos-circuitos e incêndios. Todos estes acontecimentos oferecem risco à segurança da população, além de poder causar suspensão no fornecimento, oscilação da energia e até queima de equipamentos.

FIQUE POR DENTRO!

• Antes de plantar, é preciso avaliar o espaço e a espécie adequada de acordo com o normativo de cada município;

• As árvores, especialmente as de médio porte, devem ser plantadas em calçadas opostas a fiação de energia;

• Vegetações de grande porte só devem ser utilizadas na arborização de praças, bosques, parques, grandes canteiros e espaços abertos, sempre observando a distância em relação a rede elétrica;

• A responsabilidade da poda em residências e propriedades particulares são do proprietário e não deve ser realizada em dias de chuva, pois com o tronco e folhas molhadas há o risco de acidentes;

• Caso a árvore seja de médio ou grande porte e esteja próxima à fiação elétrica, o proprietário pode acionar a Equatorial para auxílio na poda.

• Em espaços públicos, a poda deve ser solicitada à prefeitura, que enviará equipes capacitadas e autorizadas para realizar o serviço.

Fonte: Equatorial Pará