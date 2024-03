Confira os artilheiros e “garçons” da primeira fase do Campeonato Paraense

Chegou ao fim a primeira fase do Campeonato Paraense. Nas oito rodadas iniciais, alguns nomes se destacaram no ataque, definindo partidas com assistências ou marcando gols.

Briga pela artilharia

Nicolas, do Paysandu, e Jonathan Chula, da Tuna, brigam pela artilharia do torneio. O atacante bicolor marcou em seis das oito partidas da primeira fase do Campeonato Paraense. O “Cavani” balançou as redes oito vezes, duas a mais que o jogador da Tuna.

Chula é o grande nome do ataque mais positivo do Campeonato Paraense. Ele também não marcou em apenas duas partidas. São seis gols nos sete confrontos que ele disputou.

Artilheiro do Bragantino, Gileard teve um início empolgante. O camisa 9 marcou quatro gols nos cinco primeiros jogos, mas não marca há três partidas.

Garçons

Além do artilheiro, o Paysandu também possui o jogador que concedeu mais assistências no Parazão. Jean Dias é um coadjuvante de luxo no time bicolor. Ele serviu seus companheiros quatro vezes na fase inicial da competição.

Jonathan Chula está sendo cirúrgico nas finalizações, mas não pode reclamar da produção de jogadas. Três jogadores da Tuna concederam três assistências na primeira fase: Germano, Wander e Tiago Bagagem. (Ge, por Nicksson Melo – Belém)