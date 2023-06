HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE REDENÇÃO APRESENTA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA COM O SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO

O Hospital Materno Infantil Dr. Pedro Paulo Barcauí, localizado no município de Redenção, está prestes a experimentar uma revolução tecnológica na área da saúde com a implantação do novo Sistema de Prontuário Eletrônico. A iniciativa apresentada nesta quarta-feira (21), pelo prefeito Marcelo Borges e pela Secretária de Saúde Agueda Cleide, tem o objetivo de modernizar e otimizar o atendimento multiprofissional, trazendo benefícios significativos para a população.

Essa medida tem como propósito agilizar o processo de registro e compartilhamento de informações médicas, contribuindo para uma maior eficiência no diagnóstico e tratamento dos pacientes. O prefeito Marcelo Borges expressou sua satisfação com a implantação do sistema e as inovações tecnológicas, destacando o compromisso da administração municipal em promover avanços na área da saúde. Ele ressaltou: “Investir em tecnologia é essencial para o desenvolvimento e aprimoramento dos serviços de saúde em nossa cidade. Com a implantação do Sistema de Prontuário Eletrônico, estamos dando um passo importante rumo à excelência no atendimento aos nossos cidadãos.”

A Secretária de Saúde, Agueda Cleide, compartilhou entusiasmada os benefícios que essas inovações trarão para a população. Ela salientou que a implementação do Sistema de Prontuário Eletrônico permitirá uma integração mais eficiente entre os setores da Secretaria de Saúde, facilitando a troca de informações e proporcionando um cuidado mais ágil e personalizado aos pacientes. Os avanços tecnológicos promovidos pelo prefeito Marcelo Borges e pela Secretária de Saúde Agueda Cleide demonstram um compromisso sério em oferecer uma saúde de qualidade para todos os munícipes, especialmente para as mães e crianças que contarão com um atendimento ainda mais humanizado e eficiente. (A Notícia Portal/ Ascom/Secretaria de Saúde)