REDENÇÃO: INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA ENCERRAM NESTA QUARTA-FEIRA (6)

As inscrições para o concurso público da Prefeitura Municipal de Redenção encerram nesta quarta-feira (6). Os salários foram atualizados, seguindo o reajuste dos funcionários públicos aprovado pela Câmara Municipal em 21 de fevereiro de 2024. São oferecidas 1.487 vagas abrangendo todas as secretarias, o menor salário é de R$1.421,00 e o maior salário é de R$6.000,00. As inscrições, originalmente programadas para encerrar em 20 de fevereiro, foram prorrogadas.

A inscrição pode ser feita pelo site da organizadora FACET CONCURSOS, a prova está previamente marcada para ocorrer no dia 24 de março de 2024 o concurso será aplicado com provas práticas, teóricas e provas e títulos, obedecendo as particularidades de cada cargo conforme descrito no Edital.

Os valores das inscrições são de R$105,00 R$85,00 e R$75,00 varia conforme o cargo que o candidato deseja concorrer. O concurso causou entusiasmo nos redencenses e também chamou atenção dos habitantes das cidades vizinhas. Para mais detalhes, leia o edital e faça sua inscrição aqui. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)