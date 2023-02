Conceição do Araguaia-PA: Batalhão “5 de março” realiza Inspeção no armamento do GTO e ROCAM

Na última quarta-feira 22 de fevereiro, o 22º Batalhão “5 de março”, de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, realizou uma Inspeção para verificação do Armamento utilizado por Policiais do Grupo Tático Operacional (GTO) e da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas).

O objetivo da Inspeção é garantir que todos os armamentos estejam em perfeitas condições de uso para bem servir a sociedade, e para que o Militar saiba que pode contar com aquele equipamento em caso de uso.

O comandante do Batalhão “5 de março”, Tenente coronel HOLANDA, disse que a Inspeção dos equipamentos foi concluída com sucesso.

Fonte: Blog do Luiz Pereira