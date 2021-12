De olho na Copa do Brasil, Remo e Vila Nova decidem Copa Verde

A Copa Verde terá um campeão inédito neste sábado (11). A partir das 17h (horário de Brasília), Remo e Vila fazem o segundo jogo da final do torneio regional, que reúne equipes do Centro-Oeste e do Norte, além do estado do Espírito Santo. A TV Brasil transmite a decisão ao vivo, direto do estádio Baenão, em Belém.

Na última quarta-feira (8), Tigre e Leão Azul empataram sem gols no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, na partida de ida. Uma nova igualdade leva a decisão aos pênaltis. O campeão ganha vaga direta na terceira fase da próxima Copa do Brasil. Na edição deste ano, a presença neste estágio da competição garantiu uma premiação de R$ 1,5 milhão.

É a primeira vez que o Vila chega à decisão da Copa Verde, enquanto o Remo disputa a terceira final regional, após os vices em 2015 e 2020 (edição disputada este ano). Os goianos superaram Rio Branco de Venda Nova-ES, Aquidauanese-MS e Nova Mutum-MT. Os paraenses eliminaram Galvez-AC, Manaus e o arquirrival Paysandu.

Trata-se, ainda, da segunda final entre as duas equipes apenas neste ano. Em janeiro, eles decidiram o título da Série C do Campeonato Brasileiro referente a 2020, com duas vitórias (5 a 1 e 3 a 2) do Vila, que ficou com a taça. Na Série B, o Tigre também levou a melhor, ganhando os confrontos diretos por 1 a 0 e terminando a competição em nono. O Leão Azul ficou em 17º e acabou rebaixado novamente à terceira divisão.

O técnico Eduardo Baptista poderá, novamente, contar com Raimar, que cumpriu suspensão no jogo de ida. O lateral, porém, deve iniciar o jogo na reserva. A expectativa é que o Remo atue com o mesmo time da partida anterior: Vinícius; Wellington Silva, Fredson, Marlon e Igor Fernandes; Pingo, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Erick Flores, Tiago Mafra e Neto Pessoa.

No Vila, o técnico Higo Magalhães volta a ter o atacante Rafael Silva, expulso na semifinal contra o Nova Mutum, à disposição. Ele, no entanto, também não deve começar a partida. O Tigre deve repetir a formação do primeiro jogo: Georgemy; André Krobel, Rafael Donato, Renato e Bruno Collaço; Pedro Bambu, Moacir e Tiago Real; Diego Tavares, Clayton e Alesson.

