Projeto Moninho: São Félix do Xingu no mapa da ciência e do ecoturismo mundial

Em meio à biodiversidade exuberante do Rio Xingu, o município de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará, pode se tornar referência internacional em pesquisa científica e ecoturismo sustentável com o Projeto Moninho, uma iniciativa pioneira que mapeia e cataloga espécies de peixes ainda desconhecidas pela ciência, muitas delas endêmicas da região.

Idealizado por Gesmone Fernandes Godoy, em parceria com o Instituto Peixes das Nuvens, o projeto visa realizar um levantamento minucioso da ictiofauna do alto Rio Xingu, documentando espécies raras, como os Killifish, conhecidos como “peixes das nuvens”, que possuem a capacidade única de pausar o envelhecimento embrionário durante o período seco e renascer com as chuvas.

Além do valor científico, o projeto propõe a criação de um Centro de Pesquisas e Laboratórios em São Félix do Xingu, promovendo o desenvolvimento tecnológico, a geração de empregos e a capacitação de ribeirinhos para atividades relacionadas à preservação do bioma aquático.

A proposta, já responsável pela descoberta de novas espécies como o Maratecoara gesmonei e pela redescoberta de peixes dados como extintos, como o Plesiolebias altamira e o Pituna xinguensis, ainda prevê a publicação de seis novas espécies em 2025, com mais sete em fase de confirmação.

Turismo ecológico como novo vetor econômico: A iniciativa também defende o fortalecimento do ecoturismo, promovendo experiências científicas e educativas em campo, como já ocorreu com a participação de alunos e moradores em expedições. O projeto aposta no potencial de São Félix do Xingu para atrair pesquisadores e turistas interessados na observação da vida aquática, a exemplo de outros destinos de pesca ornamental no Brasil.

Ação ambiental e social inédita: o “Xingu Sintrópico”: Outro destaque é o programa Rios Sintrópicos Xingu Sintrópico, que visa resgatar peixes juvenis presos em poças temporárias durante o período seco. Esses animais, muitas vezes a poucos metros do leito principal do rio, morrem sem conseguir retornar à calha principal. Com o apoio do poder público, a ação pode se transformar em um grande mutirão ecológico, envolvendo voluntários, estudantes e a sociedade civil em uma iniciativa de alto impacto ambiental e social.

Reconhecimento e legado: Mesmo sem apoio governamental durante quase uma década, o Projeto Moninho avançou com recursos próprios, provando que o conhecimento aliado à persistência pode transformar realidades. Agora, a expectativa é que o poder público municipal e estadual reconheça sua importância e o incorpore como política pública de conservação, ciência e turismo sustentável.

“Descobrir para conhecer,

Conhecer para entender,

Entender para admirar,

Admirar para respeitar,

Respeitar para amar.” Gesmone Fernandes Godoy (Roney Braga A Notícia Portal).