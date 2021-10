Redenção recebe 1° Rodeio show

O município de Redenção recebe a primeira edição do Rodeio Show. O Rodeio acontece de 07 a 11 de outubro de 2021.

A Cia de Rodeio Italo Todde é considerado um dos maiores escritórios de eventos do agronegócio do sul do Pará e vem fazendo grandes eventos; a cada ano ocupando espaço na região.

Além disso, a Companhia de Rodeio Italo Todde reúnem-se os mais diversos setores: indústria, comércio, turismo, e entre outros, que aquece e incentiva o comércio local e regional. Além de ser uma imensa vitrine de produtos e serviços, os 05 dias de evento revelam o excelente potencial do plantel bovino da região, movimentam negócios que se superam anualmente e conta com apresentações culturais, de entretenimento e lazer.

Um dos pontos fortes da Rodeio Show Redenção são os shows artísticos de alto nível. Nesta edição do evento contará com shows de Tarcísio do Acordeon, Wagner Diniz, Nathan Queiroz, Diego & Victor Hugo e Zé Vaqueiro.

A parte de entretimento do Rodeio Show Redenção será organizada pela Cia de Rodeio Italo Todde e Eduardo Todde, e a produção do evento ficou por conta do Produtor Geral e Empresário Artístico Pedro Gomes.