ÁGUA AZUL DO NORTE: Wanderlei Milhomem e Eraclito Jesuino estão em Brasília buscando recursos

Os secretários municipais de Saúde, Wanderlei Milhomem e de Administração, Eraclito Jesuino, da prefeitura de Água Azul do Norte realizam viagem oficial a Brasília em busca de recursos para o município.

A viagem foi uma determinação do prefeito Isvandires Martins – ‘Vandim’ (UNIÃO BRASIL), os secretários municipais estiveram no Ministério da Saúde e foram recebidos pelo secretário nacional de atendimento primária à saúde, Nésio Fernandes de Medeiros.

Foram apresentadas várias demandas, como oferta de mais serviços para atender a população, aplicação das equipes de atenção básica, garantir a contratação de mais médicos, reformas e ampliação dos Postos de Saúde.

O secretário nacional de atendimento primária à saúde, Nésio Fernandes de Medeiros diz que já foi aberto um edital do programa “Mais Médicos”, abrindo novas vagas para expansão do programa. Também foi discutido na reunião sobre saúde bocal e equipes constitucionais. Nésio afirma que há toda a agenda de expansão e qualificação do SUS e o governo federal está a disposição para fornecer o que for necessário para o município. (A Notícia Portal, redação)