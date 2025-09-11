Pau D’Arco amplia atendimento no Hospital Municipal e pretende zerar filas na saúde

A gestão do prefeito de Pau D’Arco, Domingos Neto, o Domingos Enfermeiro (MDB), segue promovendo avanços significativos na saúde pública do município. Em vídeo institucional, o prefeito destacou os resultados alcançados nos primeiros oito meses de governo.

“Em oito meses de gestão, já realizamos mais de 50 mil consultas, quase 40 mil exames, 90 cirurgias e agora nos propomos a zerar as filas na saúde, ampliando também os atendimentos em pediatria”, afirmou Domingos Enfermeiro.

Em contato com a Redação do A Notícia Portal, o secretário municipal de Saúde, Pablo Lima, detalhou as novidades no Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pereira Cavalgante. Segundo ele, a unidade já realiza procedimentos nas áreas de Psiquiatria e Psicologia e, a partir do dia 18 deste mês, contará com especialistas para atender a população em Ginecologia, Mastologia, Obstetrícia de Alto Risco e Pediatria. “Com essas contratações, vamos atender de 90 a 100 crianças por mês, garantindo avanços significativos na saúde infantil das famílias de Pau D’Arco”, explicou o secretário.

O hospital municipal, considerado moderno e bem estruturado, possui 25 leitos de internação, enfermaria, sala de cirurgia, alas de internação masculina e feminina, raio-x, ultrassonografia e áreas destinadas a diversas especialidades médicas, incluindo pediatria, ginecologia e obstetrícia. Com essas ações, a Prefeitura de Pau D’Arco reforça o compromisso de ampliar o atendimento e reduzir filas, oferecendo serviços de saúde mais acessíveis e de qualidade à população local. (Roney Braga – A Notícia Portal / Fotos: Divulgação)