Prosel Especial abre inscrições para vagas remanescentes

Já estão abertas as inscrições para o Prosel Especial Forma Pará, destinado a selecionar candidatos a vagas não preenchidas nos cursos presenciais de graduação, por meio do convênio entre a Universidade do Estado do Pará (Uepa) e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet). Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de janeiro, de forma on-line.

De acordo com o edital, estão sendo ofertadas 99 vagas, sendo 47 vagas direcionadas para cotistas, 46 para não cotistas e 6 vagas para pessoas com deficiência (PCD) em cinco cursos de graduação em municípios do Pará, sendo eles: Saúde Coletiva, em São João da Ponta; Engenharia de Alimentos, em Itaituba; Licenciatura em Ciências Naturais, em Brasil Novo; Licenciatura em Geografia, nos municípios de Jacareacanga e Santa Luzia do Pará e Licenciatura em História, em Brejo Grande do Araguaia. Os referidos cursos serão ofertados pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), mediante as condições estabelecidas no edital 79/2022, disponível no site da Uepa.

A seleção será realizada com base no desempenho escolar dos candidatos avaliados pelas notas do ensino médio ou ensino equivalente das disciplinas de Português e Matemática, obtidas no 1º, 2º e 3º ano, devendo ser comprovadas por meio de histórico escolar, boletim escolar de notas ou por declaração escolar na qual constem as notas obtidas nas disciplinas. Documento conclusão do Ensino Médio ou ensino equivalente também serão aceitos como comprovação. No preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, o candidato informará o número de CPF, os dados pessoais, escolherá o curso de sua opção, a modalidade de concorrência, e responderá às questões socioeconômicas.

O resultado definitivo do Prosel será divulgado no dia 26 de janeiro. Os cursos são ofertados pelo programa Forma Pará, iniciativa criada em 2019 pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), em parceria com a Uepa, com a objetivo de expandir a oferta de vagas dos cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnológica) e pós-graduação nos municípios do Pará.

Mais informações pelo número: (91) 3299-2211

Fonte: DOL Carajás