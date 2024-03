Polarização política esquenta os ânimos em Floresta

Pesquisas recentes de opinião pública indicam polarização na pré-campanha da cidade de Floresta do Araguaia. A atual prefeita Majorri Santiago e o pré-candidato do União Brasil, Dr. Thiago Sanches ocupam as primeiras posições entre a intenção de votos apontando uma disputa acirrada entre os dois, dividindo então a população da cidade sulparaense.

Neste último final de semana houve uma demonstração de força dos dois grupos políticos. De um lado, os apoiadores de Dr. Thiago, encabeçado pelo Grupo Mulheres Unidas de Floresta, que realizou um mega evento denominado Plenária Popular, onde as mulheres participaram expondo suas necessidades e solicitações para avanço e desenvolvimento da cidade. A plenária popular teve grande êxito e movimentou os ânimos políticos da cidade.

Tão logo Sanches anunciou o evento alusivo ao dia da mulher, a prefeita Majorri divulgou extensa programação incluindo visitação às comunidades, entretenimento infantil, distribuição de cupons e sorteios de prêmios e brindes como motos e eletrodomésticos.

Em passeata pela cidade com apoio do ex-deputado estadual Alex Santiago, a também pré-candidata conseguiu movimentar seu eleitorado, fazendo que suas atividades comemorativas obtivessem êxito e boa repercussão.

Entretanto, a representante de Floresta demonstra certa preocupação com a ascensão e aceitação do pré-candidato do União Brasil.

Em uma análise primária, observa-se que o desempenho da movimentação de pré-candidato do União Brasil foi superior ao da atual gestão. Visto que, o projeto apresentado pelo médico não oferecia sorteio de prêmios para cativar o público e ainda assim conseguiu lotar o salão paroquial com cerca de 650 mulheres ansiosas por mudanças.

(Portal A Notícia – Renê Valente)