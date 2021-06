MORREU PATRÍCIA FURLANETTI, AOS 37 ANOS, VÍTIMA DE COVID-19.

Lutou pela vida…

Fico na UTI no regional, teve alta. Se recuperava em casa, arruinou, voltou para o hospital São Vicente onde aguardava há seis dias uma vaga para voltar ao regional.

O ministério público chegou a ser acionado na manhã de hj. A direção da regulação lutava para viabilizar a vaga, mas lamentavelmente ela não resistiu e na manhã de hoje teve uma parada e não conseguiu retornar, deixando a saudade e a dor da despedida prematura.

A equipe do Jornal A Notícia lamenta a perda precoce de Patrícia e presta suas condolências a família.