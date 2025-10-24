Professor de Tucumã escreve e lança livro infantil intitulado “ Cada dia uma História”

O livro infantil “Cada Dia uma História” chega ao público como uma encantadora coleção de narrativas curtas que unem aprendizado, imaginação e cultura brasileira.

O livro foi idealizado pelo Historiador e escritor Eleildo Virgolino, que escreveu as histórias, tendo as ilustrações de Hebert Felipe e diagramação de Jhonata Barros.

Organizado por estações do ano, o projeto propõe uma viagem lúdica pelo tempo, pela natureza e pela diversidade do país, com histórias que valorizam personagens, tradições e saberes regionais.

O primeiro volume, dedicado ao verão, apresenta contos que se desenrolam entre os dias 21 de dezembro e 20 de março, período em que o sol e a alegria inspiram aventuras e descobertas. A obra reúne três núcleos principais:

– A Turma de Tukas, com histórias educativas protagonizadas por crianças curiosas e divertidas, tratando de temas como Bullying, esporte e outros;

– O Núcleo Indígena, representado pelo Kaynparós, apresenta lendas e ensinamentos dos povos originários, destacando o respeito à natureza e à ancestralidade;

– O Núcleo do Folclore Brasileiro, que traz figuras míticas como Saci, Curupira, Caipora, nos apresenta contos populares em novas versões acessíveis e encantadoras para os pequenos leitores.

Com linguagem leve e ilustrações coloridas, “Cada Dia uma História” combina entretenimento e formação cultural, incentivando o hábito da leitura diária e o reconhecimento da riqueza histórica e ambiental do Brasil.

O livro é voltado a crianças em idade escolar, professores e famílias que desejam explorar temas como meio ambiente, história, diversidade e cidadania de forma lúdica e divertida, buscando resgatar o prazer de ler uma boa história e construir memórias. (Roney Braga A Notícia Portal e Blog do Otávio Araújo)