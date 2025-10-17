Polícia Militar identifica carro furtado e leva suspeito à delegacia

Durante a Operação Saturação realizada na manhã desta quinta-feira (16), a Polícia Militar do Pará prendeu um homem suspeito de receptação de veículo furtado. A ação ocorreu por volta das 10h, na cidade de Xinguara, no sudeste do Pará.

Segundo informações do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a guarnição, composta pelo 2º Tenente Audry e os cabos Bruno e R. Andrade, realizava rondas ostensivas quando avistou um veículo Fiat/Strada Volcano 13CD de cor cinza e placa RVC-5A74. Ao consultar os sistemas de segurança pública, os policiais perceberam divergências nas informações do veículo, que estava registrado em Andrelândia (MG), mas circulava em Xinguara.

Durante a abordagem, o proprietário do carro, identificado como Ivanilto Batista Vieira Júnior, apresentou-se à guarnição. A checagem detalhada dos sinais identificadores do veículo revelou que a Strada possuía divergências e se tratava, na verdade, de um veículo registrado em Belo Horizonte (MG), placa RVZ-1H93, com registro de furto naquele estado, conforme boletim de ocorrência nº 0722598.

Diante da constatação, Ivanilto e o veículo foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara para os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Militar reforça que a Operação Saturação tem o objetivo de intensificar o policiamento e garantir a segurança da população, prevenindo crimes como furtos e receptação de veículos na região. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)