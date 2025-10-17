Com um investimento de R$10 milhões, Redenção recebe melhorias na infraestrutura do sistema elétrico.

A cidade de Redenção, no Sul do Pará, conhecida como uma das principais portas de entrada para a região do Araguaia vai receber até o final deste ano, um conjunto de obras estruturantes que estão sendo realizadas pela Equatorial Pará, para ampliar a qualidade e a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica.

Somente no primeiro semestre deste ano já foram investidos R$10 milhões em ações que incluem reforço operacional, manutenção preventiva, instalação de novos equipamentos e modernização das redes.

Entre as principais entregas estão a atuação de seis equipes primarizadas, ou seja colaboradores próprios, que atuam 24 horas por dia; a instalação de 15 religadores automáticos, que ao perceber falhas na rede elétrica impedem a interrupção por maior tempo evitando danos maiores à rede, reduzindo o impacto para os consumidores.

Os religadores ainda permitem o restabelecimento automático de energia, quando necessário. No pacote de obras também foram realizadas a substituição de cabos desgastados ou obsoletos por novos.

Segundo Ruan Tavares, executivo de obras Equatorial Pará, também estão previstas intervenções importantes, como a troca de postes e a substituição de transformadores, mudanças que irão trazer impactos diretos no dia a dia dos moradores. “Estamos fortalecendo a rede elétrica de Redenção com ações que reduzem as oscilações ou interrupções do fornecimento.

A modernização da rede elétrica, com a instalação de religadores automatizados e aporte de equipes próprias especializadas em atuação contínua, garantem mais rapidez no restabelecimento da energia em casos de interrupções emergenciais, mais estabilidade e qualidade no fornecimento”, afirmou.

Para o superintendente da Equatorial, Sidney Tavares, o conjunto de obras demonstra a importância estratégica do município no planejamento da distribuidora. “Essas melhorias marcam um novo momento para Redenção. Estamos implementando soluções modernas e duradouras que asseguram energia de qualidade, capaz de sustentar o crescimento econômico e social da cidade”, destacou. (A Notícia Portal com informação da Assessoria de Imprensa da Equatorial Pará/ Foto: Divulgação)