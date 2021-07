Primeira agência bancária de Santa Maria das Barreiras é do Banpará

Pela primeira vez, desde que foi fundado, o município de Santa Maria das Barreiras, no sudeste paraense, terá uma agência bancária completa com todos os serviços e produtos disponíveis. Com o apoio do governo do Estado, o Banco do Pará S.A (Banpará) inaugurou nesta quarta-feira (28), a unidade “Casa de Tábuas”, localizada no distrito de mesmo nome, no território de Santa Maria das Barreiras.

Durante a solenidade de abertura, o governador Helder Barbalho destacou o trabalho da gestão estadual para garantir que os moradores do interior do Pará tenham acesso a todos os recursos, comodidade e linhas de crédito disponíveis atualmente. Tudo para ajudar a melhorar a vida de toda a comunidade.

Para o presidente da instituição, Braselino Assunção, a nova agência vai garantir que a economia da cidade seja aquecida, além de proporcionar mais desenvolvimento para as comunidades. “É com imensa satisfação que entregamos o Banpará de Santa Maria das Barreiras. É o nosso compromisso, assumido com o governador, entregar agências em todos os 144 municípios. O Banpará chega aqui com produtos e serviços de qualidade”, pontuou Braselino. A unidade inaugurada nesta quarta é a 28ª agência construída pela atual gestão estadual, além disso é a 6ª agência entregue em 2021. Com esta, o Banpará passa a estar presente em 119 municípios, com o total de 136 agências. Serviços Oferecidos De segunda à sexta-feira, das 9h às 14h, a população local vai poder usufruir dos serviços ofertados, como abertura de contas, atendimento ao público em geral, produtos de investimento e serviços de crédito, como: consignado municipal e Estadual, Banparacard, Crédito Rural, Crédito Imobiliário, diversas linhas PJ, Credicomputador, Antecipação de Imposto de Renda, Sazonal, Banpará Comunidade, serviços de caixa eletrônico e caixa presencial. Jhonatan Alves Neiva, coordenador da agência, explica que assim como as demais agências, a unidade de Casa de Tábua ofertará todos os serviços do Banpará. “Os clientes terão acesso as mesmas linhas de crédito, atendimento personalizado a facilidade de não precisarem sair de onde moram para conseguir atendimento pessoal”, finalizou. Comerciantes de Casa de Tábua festejaram a inauguração da primeira agência bancária no município. Thiago tem um depósito de bebidas e disse que, com essa novidade, a expectativa é que mais dinheiro circule dentro da cidade. “Antes, a gente precisava viajar para outra cidade para sacar ou depositar, mas agora, não. Eu vou poder fazer tudo isso na frente de casa e sei que o comércio daqui vai ficar mais movimentado, graças a Deus”, comemorou o empresário.