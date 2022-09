Preso por pedofilia, José Dumont é investigado por estupro de adolescente

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito contra o ator José Dumont, 72, após imagens de uma câmera de segurança flagrarem o artista beijando e aliciando um menino de 12 anos. Os agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima não quiseram informar quando o crime aconteceu por estar sob sigilo.

De acordo com o delegado Marcello Braga Maia, responsável pela DCAV, as investigações pelo crime de estupro de vulnerável levaram à prisão em flagrante de Dumont pelas acusações informadas anteriormente. A Polícia Civil destacou que, se valendo dos seus mais de 40 anos de carreira, o ator “atraiu a atenção de um adolescente de 12 anos, que era fã do investigado, e desenvolveu um relacionamento próximo oferecendo ajuda financeira e presentes, valendo-se da vulnerabilidade financeira da vítima, para a partir daí fazer investidas com beijos na boca e carícias íntimas que acabaram sendo captadas por câmeras de vigilância”, explicou o delegado. ( A Notícia Portal / com informações de UOL).