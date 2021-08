Redenção: Evento de MMA movimenta a cena esportiva neste sábado (28).

O evento de MMA promete movimentar a cena esportiva da cidade. O Redenção Fight MMA evento organizado por Jenilton Matos, da academia Studio Genilton Matos em parceria com a Prefeitura Municipal. Elas terão os atletas Zezão Trator e o ex-UFC Henrique Frankstein fazendo as lutas principais do evento. Ingresso já a venda com o valor de R$ 30,00

O evento irá começar as 20:00h na Chácara Getsemani da Primeira Igreja Batista. Os atletas esperam com esse evento, incentivar a pratica esportiva das artes marciais na região.

Lutas do evento:

Zezão Trator (Belém-PA) X Romário GNU (Redenção-PA)

Lia Brito (Palmas-TO) X Patrícia Batista (Redenção-PA)

Jaime Patarrão (Belém-PA) X Ricardo Macaraípe (Redenção-PA)

Gabriel Chuck (Canaã dos Carajás-PA) X Mateus Glória (Palmas-TO)

Alan Santos ( Belém-PA) X Leonardo Pereira (Palmas-TO)

Leandro Ligeirinho ( Belém-PA) X Arliton Gonçalves (Redenção-PA)

Maiko Machado (Redenção-PA) X Henrique Frankenstein (Belém)

Urias Moura (Redenção-PA) X Ylon Cristian (Belém-PA)

Rubens Calango (Tailândia-PA) X Nélio Pitt Bull (Redenção-PA)