Polícia Federal e Polícia Civil em ação conjunta apreendem cartões de vacinação falsos no Pará

No final da tarde de segunda-feira (21/7), uma equipe formada por policiais federais e civis encontraram, no interior de um veículo, 500 cartões de vacinação similares ao utilizados pela República do Suriname, país situado no nordeste da América do Sul que possui uma fronteira de aproximadamente 541km com o estado do Pará.

A ação buscou identificar os responsáveis pela confecção e distribuição de cartões de vacinação falsos do Suriname e desarticular a organização criminosa que promove imigração ilegal na região. Vale lembrar: essas carteiras de vacinação só podem ser confeccionadas pelo Departamento de Saúde Pública do Suriname, único órgão autorizado a imprimir e distribuir os cartões de vacinação.

Na ação, com cooperação do Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil, duas mulheres, uma de nacionalidade brasileira e outra surinamesa, foram conduzidas até a Superintendência Regional da Polícia Federal no Pará, junto com a documentação, para serem realizados os procedimentos de polícia judiciária cabíveis. (A Notícia Portal com informações/ Comunicação Social da Polícia Federal no Pará)