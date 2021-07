Conceição do Araguaia: Emenda Parlamentar destina 770 mil para implantação do curso de engenharia civil.

A População de Conceição do Araguaia será agraciada com mais um curso superior de Engenharia oferecida pelo Instituto Federal do Pará (IFPA).

A verba parlamentar de Airton Faleiro liberou R$ 500.000,00 para a construção do laboratório de engenharia e mais R$ 270.000,00 para a compra de equipamentos. Depois de alguns meses de conversas com vereador de Conceição do Araguaia Sharles Peixoto e a comunidade acadêmica e o Deputado Estadual Dirceu Ten Catem a emenda foi viabilizada junto MEC e segue para os trâmites de liberação.

A articulação da viabilização da verba foi feita pelo Deputado Estadual Dirceu Ten Catem (PT), atendendo a pedido antigo da população de Conceição do Araguaia. O IFPA de Conceição do Araguaia oferece atualmente os cursos de Agronomia, Engenharia Ambiental e Sanitária, Licenciatura em História e Gestão Ambiental.