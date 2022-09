Policial Penal mata preso acusado de ter estuprado a mulher dele

Em Manhuaçu (MG), um policial penal, armado de pistola, matou dois presos e feriu gravemente outros dois, na manhã desta quarta-feira (7). Um dos mortos teria estuprado a mulher do acusado. Após o duplo homicídio, o policial penal, que estava de folga, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Na Polícia Civil, ele contou que a mulher estava bebendo com amigas, em um bar, quando um desconhecido a abordou e a violentou. O crime aconteceu por volta de 0h30 desta terça e, logo após se ver livre do estuprador, ele ligou para a Polícia Militar. O homem, de 36 anos, fugiu, mas foi preso, negou o crime e foi conduzido à Penitenciária de Manhuaçu, onde acabou assassinado.

Consta no Boletim de Ocorrência, que o policial penal chegou a presídio por volta das 9h, se dirigiu ao posto de serviço e pegou as chaves da ala em que o acusado estava preso. Colegas dele tentaram impedir, mas foram ameaçados com uma arma. Ele Então, entrou, fechou o portão e descarregou uma pistola nos quatro presos. Depois, foi até a portaria e contou que tinha matado o homem acusado de ter estuprado a mulher dele. A Polícia Militar foi chamada e o policial penal, preso.

A Polícia Civil esteve no presídio e os corpos dos mortos foram encaminhados ao Posto Médico-Legal do município, a fim de serem necropsiados. Os outros dois detentos baleados foram removidos ao hospital público. (A Notícia Portal / com informações de Zé Dudu).