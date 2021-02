Prefeitura de Agua Azul do Norte já arrecadou mais de R$ 10 milhões nos primeiros 50 dias de 2021

Com 26.615 habitantes o município de Aguá Azul do Norte, sul do Pará, é considerado estratégico para a economia da região. A cidade é destaque na produção de gado de corte, leite e minério, atividades que garantem a geração de emprego e renda, aspecto que reforça a necessidade do bom funcionamento dos órgãos públicos para manter a melhor qualidade de vida da população. O ano de 2021 está sendo considerado bom para a saúde financeira do município, de janeiro até hoje (19/02) a atual gestão já recebeu mais de R$ 10 milhões de reais para investimentos em obras e serviços para a população.

Ao todo a gestão do prefeito Isvandires Martins Ribeiro ‘Vandin’ (PSDB) já recebeu R$ 10.333.276,69. O cálculo foi feito do dia 01 de janeiro a 19 de fevereiro de 2021. Só do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) a prefeitura recebeu R$ 3.480.625.87. Já para a educação a prefeitura recebeu do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) nesse mesmo período o valor de R$ 3.078.375,31. Outra receita que contribuiu para a boa arrecadação da prefeitura dentro deste período foi o Imposto Sobre Circulação de Mercadoria (ICMS) que chegou a R$ 1.028.742.81. Nesses quase 50 dias de gestão a saúde de Água Azul do Norte recebeu R$ 961.144,25.

Outras receitas como Imposto sobre os Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), recursos para compra de merenda e materiais para funcionamento das escolas (salário educação) complementam o montante de quase R$ 10.5 milhões arrecadados nesse início de ano.

EM 2020 A PREFEITURA RECEBEU MAIS DE R$ 6 MILHÕES PARA COMBATER CORONAVÍRUS

O que foi realizado com dinheiro ainda não se sabe, mas a prefeitura de Água Azul do Norte recebeu em 2020 o valor de R$ 6.227.165,33 (seis milhões, duzentos e vinte e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) para combater a pandemia do Covid 19. Deste valor, R$ 2.734.250,31 foram repassados a prefeitura através do Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM) e a responsabilidade direta de prestação de contas é do ex-prefeito Renan Lopes (PSC). O restante, R$ 3.492.915,00 repassados pela Fundação Nacional de Saúde (FNS) deverá ser prestado conta sob responsabilidade do ex-secretário municipal de saúde, José Luiz Silva Silveira. Em 2021, até o momento, apenas R$ 60 mil foram depositados na conta da prefeitura para combater a pandemia. (da redação)