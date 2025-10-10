Inori Sushi comemora 1 ano com sucesso no lançamento do rodízio em Redenção

O último dia 09 de outubro marcou um momento especial na gastronomia de Redenção (PA). A consagrada temakeria Inori Sushi, considerada por muitos a melhor da cidade, realizou o lançamento oficial do seu tão aguardado rodízio japonês, e o evento foi um verdadeiro sucesso.

Sob o comando do proprietário Matheus Massutti, o Inori Sushi encantou clientes e convidados com uma experiência completa, repleta de sabores, qualidade e um atendimento impecável — características que já são marca registrada da casa.

Localizado no sofisticado Nareia Sports Club, o Inori Sushi consolidou seu nome como referência em culinária japonesa na região. Agora, com o novo formato de rodízio, o restaurante amplia ainda mais seu cardápio, oferecendo sushis, sashimis, temakis e pratos quentes preparados com ingredientes frescos e o toque artesanal que conquistou o público.

“Ver a casa cheia e os clientes satisfeitos foi gratificante. Esse rodízio é o resultado de muito trabalho e dedicação para oferecer o melhor da gastronomia japonesa em Redenção”, afirmou Matheus Massutti, celebrando também o primeiro aniversário do Inori Sushi, completado nesta quinta-feira (10).

O aniversário e o sucesso do novo rodízio marcam uma nova fase para o Inori, que segue crescendo e inovando sem perder sua essência: oferecer sabor, qualidade e uma experiência inesquecível a cada visita. (Pedro Henrique, A Notícia Portal)