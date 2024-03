FLORESTA DO ARAGUAIA: Grande evento democrático mobiliza população em busca de melhorias

No dia internacional da mulher foi realizado no Salão Paroquial da Igreja Católica de Floresta do Araguaia um grande evento denominado Plenária Popular que contou com a participação espontânea de aproximadamente 700 mulheres.

O evento foi organizado e direcionado pelo Grupo Mulheres Unidas de Floresta, grupo composto por cidadãs do município e distritos próximos, como Bela Vista, Ametista, entre outros.

O grupo foi criado com intuito de debater a realidade da cidade em meio à administração da prefeita Majorri Santiago e visa também apoiar o pré-candidato do União Brasil, Dr. Thiago Sanches.

Durante o evento, várias mulheres se manifestaram e apontaram as principais demandas e necessidades da cidade. A saúde pública foi o principal tema abordado pelas homenageadas que solicitaram melhorias nessa área. A falta de médicos, medicamentos e exames, postinhos com baixa infraestrutura e descaso no atendimento das ambulâncias na zona rural foram algumas das solicitações exigidas. (A Notícia Portal – Renê Valente)