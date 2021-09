Governo federal transforma Denatran em Secretaria Nacional de Trânsito

O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) não existe mais. Agora ele se transformou em Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). O anúncio foi feito oficialmente em um evento promovido pelo Ministério da Infraestrutura nesta quinta-feira, 16. O patamar de secretaria, na prática, dá mais autonomia administrativa e rapidez nos processos. O secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, participou do evento e falou que a secretaria será dividida em três departamentos. “Um departamento de regulação e fiscalização, muito alinhado a agenda da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). Um departamento tocando a parte de segurança no trânsito, Tem aqui também a parte de educação e a direção de políticas públicas de trânsito. Então o Senatran se concentra em pilares importantes”, explicou.

O Secretário Nacional de Trânsito, Frederico Carneiro, ficará a frente da nova estrutura. Ele disse que a secretaria é um reconhecimento ao bom trabalho que o Denatran vinha prestando. “Nós vamos ter agora maior condição de oferecer um serviço de a sociedade. É importante destacar que a a o ganho de autonomia administrativa que nós estamos tendo. Estamos mais próximos da secretaria executiva e ao gabinete do ministro. Isso não é implica dizer que não houvesse autonomia e a confiança por parte do secretário Marcelo da Costa. Importante registrar que. durante todo esse período, tive total confiança da parte dele, total autonomia da parte, até que, caso isso não fosse dessa maneiram a gente não teria conseguido entregar o tanto que a gente entregou”, afirmou. O lançamento da Senatran ocorreu nesse evento, mas desde o dia 8 a criação da nova secretaria já havia sido publicada no Diário Oficial da União e faz parte de uma reestruturação regimental do Ministério da Infraestrutura. A secretaria já promete unificar o trabalho com os Estados e promover mais campanhas de conscientização no trânsito. (Informações Jovem Pan)