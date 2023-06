REDENÇÃO: ABORDAGEM DE POLICIAIS MILITARES EVITA SUICÍDIO

Uma abordagem policial realizada na manhã deste domingo (25), evitou um suicídio. Durante uma ronda, dois soldados e um cabo da ROCAM, abordaram dois homens que estava em uma moto Titan Vermelha na Avenida Araguaia em Redenção-PA.

Os policiais perceberam que o piloto estava com comportamento atípico e durante a revista, foi encontrado veneno de rato na carteira do mesmo. Ao ser questionado, o indivíduo revelou sua intenção de cometer suicídio, o garupa que é seu primo ficou surpreso no momento.

Os agentes atuaram humanamente e solidaria ouvindo o cidadão e aconselhando ele a não cometer tal atitude. O homem mostrou os braços mutilados e também disse passar por depressão e a razão seria o fato de estar desempregado e recém-separado. Perante a situação, os policiais indicaram um tratamento psicológico e ajuda espiritual além de ficarem com o veneno.

A Polícia Militar já registrou 5 homicídios consumado em Redenção neste ano e alertam sobre a atenção que é preciso ter para com amigos e famílias que possam estar passando por momentos de dificuldades. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)