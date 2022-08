ANAPU: Mulher é encontrada morta com cadeado trancando a boca no Pará

Uma mulher foi encontrada morta com um cadeado trancando sua boca em uma kitnet, em Anapu, sudoeste do Pará.

A Polícia Civil foi acionada por volta das 11h30mim da manhã de terça-feira (02). Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A mulher foi identificada por Monick Monteiro de Souza, (32). A vítima estava deitada sobre a cama com um ferimento de objeto cortante na região do tórax, além do cadeado trancando sua boca.

Um inquérito foi aberto para investigar a autoria e motivação do crime. Nenhum suspeito ainda foi apontado pela Polícia Civil. Informações sobre o assassino de Monick podem ser repassadas de forma anônima pelo 181.

(A Notícia Portal / com informações de Confirma Notícias)