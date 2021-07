Círio deve ser realizado presencialmente este ano

Com a ocupação de leitos clínicos e de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em Belém exclusivos para a Covid-19 em 17,1% e 28,1%, respectivamente, fontes ligadas à Diretoria da Festa de Nazaré confirmaram ao DIÁRIO de que é quase certa a possibilidade de haver a realização do Círio nos moldes tradicionais em outubro deste ano. Entre os motivos elencados estão ainda o ritmo da vacinação, cuja meta é imunizar a população de a partir dos 18 anos de idade ainda em agosto.

A continuar nesse passo, a projeção anunciada pelo governo do Estado ampliará as chances de haver a realização do evento em 2021. O formato, se serão mantidas todas as procissões ou novos eventos durante a quadra nazarena, deverá ser anunciado mês que vem.

Antes de qualquer decisão, o próprio governo deve realizar o que é conhecido em todo o mundo como evento-teste: uma programação, com público limitado e outros regramentos, para testar as medidas de segurança a serem implementadas a partir da suspensão das principais restrições contra o coronavírus. Em Londres, essa experiência já ocorreu com festivais de música, e em São Paulo deverão ser realizados dez desses testes até o fim deste mês.

Aqui no Pará ainda não foram anunciadas datas ou moldes, se haverá testagem para Covid dos participantes/convidados, ou exigência de já ter tomado ao menos a primeira dose de algum imunizante, mas sabe-se que os resultados da iniciativa devem ser determinantes para a decisão por um Círio “normal” ou não.

É levado ainda em consideração o fato de que o número de casos e mortes caiu bastante, muito em função da corrida pela imunização, que já alcançou os adultos na casa dos 30 anos de idade na maioria dos municípios paraenses. Em todo o Estado, a ocupação de leitos clínicos e UTI por pacientes de Covid estava, até segunda,dia 12, em 42% e 60%.

Em 23 de junho foi divulgado um comunicado sobre o Círio 2021 informando que no domingo, 8 de agosto, na Basílica Santuário, após a Santa Missa das 18h, o arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira Corrêa, os Padres Barnabitas e a DFN anunciarão ao público a programação oficial.

BANDEIRAS

Na última sexta, 9 de julho, o bandeiramento das regiões foi atualizado, e Metropolitana, Marajó Oriental, Nordeste e Baixo Tocantins saíram do amarelo (Zona 03 – zona de controle II) para o verde (Zona 04 – abertura parcial). A coloração é a última antes do bandeiramento que prevê um “novo normal”, e só mantém fechados boates, casas noturnas e casas de shows, além de proibição de shows e festas abertas ao público, bem como presença de público em eventos esportivos.

O número de mortes em decorrência de complicações por conta da doença também segue em queda. Em março, foram registrados 2.387 óbitos; no mês de abril, 2.298; em maio, 799; em junho, 473; e até os primeiros dez dias deste mês, o Estado tinha 31 óbitos por conta da Covid-19.