Mutirão de cirurgias beneficia crianças com deformidades nas mãos

O Pará já conta com um programa específico e totalmente gratuito, oferecido pelo SUS, e a iniciativa reforça o compromisso do Estado com a saúde pública.

Nos dias 17 e 18 de agosto, Belém recebe um mutirão de cirurgias que representa um marco para a saúde infantil no Pará. A ação vai beneficiar cerca de 20 crianças com deformidades congênitas nas mãos, vindas tanto da capital quanto de municípios do interior.

A iniciativa é organizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS) e o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR).

Tucumã presente no mutirão: Entre os pacientes está a pequena Arielle Oliveira, de 1 ano e 5 meses, que nasceu com deformidade na mão direita. Ela viajou com a mãe, Arlinda Santana, do município de Tucumã, no sudeste paraense, para participar da ação.

“Fico apreensiva porque sei que é uma cirurgia muito delicada. Hoje, minha filha só consegue segurar objetos com a mão esquerda. Participar dessa ação, que busca garantir um futuro melhor para ela, aquece meu coração. Tenho certeza de que, daqui para frente, ela terá uma vida com qualidade”, disse a mãe emocionada.

Acolhimento e atendimento especializado: Antes das cirurgias, as crianças e familiares foram recebidos no CIIR em um ambiente de acolhimento humanizado, com atividades lúdicas, espaço para fotos e contato com a equipe de profissionais, reduzindo a ansiedade dos pequenos.

As cirurgias estão sendo realizadas no bloco cirúrgico do HRAS, com a participação de especialistas internacionais, médicos de outros estados e profissionais paraenses. Segundo o cirurgião Rui Barros, responsável técnico da ação, os casos são de alta complexidade e o acompanhamento pós-operatório será essencial.

Impacto social: A secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Vaz, ressaltou que o Pará é o único estado do Brasil a manter um programa específico para o tratamento de deformidades congênitas nas mãos e pés, totalmente gratuito via SUS. O Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci, referência nesse tipo de procedimento, já realizou mais de 1,5 mil cirurgias desde 2024. (A Notícia Portal com informações Bianca Botelho/ Fotos: Rodrigo Pinheiro/ Agência Pará)