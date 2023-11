POLÍCIA: Casal que saiu de Água Azul do Norte com drogas e armas, é preso em Canaã dos Carajás

A Polícia Civil do Pará efetuou a prisão no último domingo 8 de novembro, após obter informações de que um homem foragido da Justiça estaria comercializando substâncias ilícitas juntamente com a sua companheira, em Canaã dos Carajás.

De acordo com a denúncia, o suspeito saiu do município de Água Azul do Norte para comercializar drogas em Canaã.

Através de campana, a equipe abordou o casal ocasião em que foram apreendidas uma arma de fogo calibre 38, três munições do mesmo calibre, uma balança de precisão, certa quantidade de substância análoga a maconha e 20 unidades de crack.

Na delegacia, o homem apresentou documentos falsos de identificação e habilitação, momento em que recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de falsa identidade.

Através de consulta ao Sistema de Informações Estatísticas do Sistema Penitenciário Brasileiro (INFOPEN) foi verificado um mandado de prisão contra o sujeito, expedido pela Vara de Execução Penal de Marabá.

Os presos se encontram à disposição do Poder Judiciário na unidade policial. (A Notícia Portal/Blog do Luiz Pereira)