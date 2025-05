Homem é preso em Xinguara acusado de aliciar crianças; já havia cumprido pena por abuso em 2022

Xinguara (PA) — Um homem identificado como Eduardo Henrique foi preso pela Polícia Militar na tarde da última sexta-feira, 16 de maio, no centro da cidade de Xinguara. Ele é acusado de aliciar crianças, o que configura o crime de estupro de vulnerável.

De acordo com as primeiras informações, Eduardo foi detido enquanto se encontrava dentro de uma academia localizada na região central do município. A prisão ocorreu após novas denúncias envolvendo duas vítimas menores de idade.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito já havia sido preso anteriormente, em 2022, por abuso sexual contra uma criança. Na época, ele foi condenado e cumpriu um ano de detenção no presídio de Redenção.

Agora, reincidente, Eduardo Henrique foi novamente capturado pelas autoridades sob acusações semelhantes. Ele está custodiado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde permanecerá à disposição da Justiça enquanto o caso segue em investigação.

A população da região reagiu com indignação à notícia, e a Polícia Civil reforça a importância das denúncias como forma de proteger as vítimas e combater crimes dessa natureza.