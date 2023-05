TRAGÉDIA: Mulher mergulha e não retorna à superfície no rio Arraias

Na tarde desta quinta-feira (04) Bombeiros de Redenção estão fazendo buscas no rio Arraias na tentativa de localizar uma mulher que teria mergulhado no rio e não retornou à superfície. O afogamento teria ocorrido por volta do meio dia próximo da ponte.

De acordo com relatos do marido da vítima, ele e a família estavam de passagem pelo distrito de Alacilandia na PA-287, sentindo ao município de São Félix do Xingu, quando por ideia de ambos resolveram parar para um mergulho nas águas do rio Arraias.

Ao mergulhar a mulher não retornou mais a superfície. (A Notícia Portal/Blog do Otavio Araújo)