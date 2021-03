Prefeitura de Redenção iniciará projeto “Unidos Pela Vida” para combate a Covid-19

Através de um esforço organizado, a Prefeitura Municipal de Redenção juntamente com as secretarias de Saúde e Educação, Associação Comercial e Industrial de Redenção (ACIR) e a Câmara Municipal, darão início ao projeto Unidos Pela Vida, que se trata da união de forças e ações para o combate a Covid-19 com propósito de buscar a normalidade e o cotidiano da população de redencense.

Com a realização do projeto, a partir do dia 26/03, o grupo estará promovendo uma ação de saúde pública durante cinco dias consecutivos. O objetivo do projeto é almejar a redução dos casos de Covid-19 e as internações que crescem de forma alarmante em Redenção.

O projeto será desenvolvido nas escolas Carlos Ribeiro, localizada no Setor Serrinha e escola Maria Conceição Corrêa, situada na Avenida Thompson Filho, no Setor Vila Paulista, entroncamento de Redenção. O atendimento vai ocorrer a partir oito horas até as dezessete horas nos 5 dias de realização do Unidos Pela Vida.

De acordo com prefeito Marcelo Borges (PSD), o projeto foi elaborado dentro das normas técnicas do Ministério da Saúde, e dará acesso a população para atendimento voltado a área da saúde, tais como a oferta de testes para Covid-19, atualização e emissão do Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), atendimento médico e distribuição de medicamentos. A iniciativa será coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde de Redenção e contará com a atuação de profissionais e voluntários da área de saúde. (da redação An-10)