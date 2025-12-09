Irmão de Chitãozinho e Xororó morre em acidente de trânsito

A música sertaneja brasileira perdeu um de seus representantes neste domingo. O cantor Mauri Lima, conhecido por sua parceria musical com o irmão Maurício, faleceu em decorrência de um acidente rodoviário.

O artista de 55 anos perdeu a vida em uma colisão múltipla acontecida na BR-116, no município de Miracatu, interior de São Paulo. O acidente foi registrado por volta das 14 horas, no quilômetro 372,7 da rodovia, no sentido da capital paulista. Três veículos se envolveram no sinistro: um caminhão, uma caminhonete e uma van. O impacto resultou em duas mortes, incluindo a do cantor sertanejo.

Além das duas vítimas fatais, o acidente deixou mais seis pessoas feridas. Uma delas sofreu ferimentos leves, enquanto cinco apresentaram lesões de gravidade moderada. As equipes de socorro da concessionária Arteris e da Polícia Rodoviária Federal prestaram atendimento no local.

Impacto no trânsito: A colisão provocou interdição da faixa direita e do acostamento da rodovia. O congestionamento se estendeu por 17 quilômetros, causando transtornos aos motoristas que trafegavam pela região.

Trajetória musical: Mauri Lima construiu sua carreira ao lado do irmão Maurício. A dupla completaria três décadas e meia de parceria musical. Os dois artistas são irmãos dos famosos Chitãozinho e Xororó, uma das duplas mais conhecidas do cenário sertanejo nacional.

Família em luto: A assessoria de imprensa de Chitãozinho e Xororó confirmou a morte de Mauri por meio de nota oficial. O comunicado informa que Maurício não sofreu ferimentos graves e recebe assistência médica adequada.

“As informações ainda são preliminares e continuam em apuração. Maurício está bem fisicamente e recebe os cuidados necessários. A família pede compreensão e privacidade neste momento de dor profunda”, declarou a assessoria. ( A Notícia Portal com informações de Tarik Duarte – Fonte Folhapress/ Foto: Reprodução Instagram)