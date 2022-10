EDITAL DE COMUNICAÇÃO – BRC MINERAÇÃO LTDA

A BRC MINERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.100.961/0001-88, com endereço na Avenida Araguaia, s/n, Industrial Ibituruna, Redenção (PA), CEP 68554-535, torna público que recebeu, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Cumaru do Norte (PA) a Licença de Instalação/Operação – LIO No. 011/2022, emitida no dia 26/10/2022, para a atividade de Mineração de Pequeno Porte em Regime de Pesquisa Mineral sem Lavra Experimental, dentro dos limites do processo ANM No 850.453/2000 a ser instalada na zona rural do município de Cumaru do Norte (PA).