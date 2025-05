Conceição do Araguaia se destaca em ciclo de capacitações em Restauração Florestal promovido pela Semas

A cidade de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, ganhou destaque ao sediar uma das etapas mais importantes do ciclo de capacitações em Restauração Florestal promovido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater), dentro do programa estadual Regulariza Pará.

O curso, realizado em cinco cidades estratégicas Belém, Bragança, Altamira, Santarém e Conceição do Araguaia formou 225 técnicos, entre eles extensionistas da Emater e representantes de órgãos ambientais municipais e estaduais, incluindo profissionais dos estados do Amazonas e Acre. A iniciativa teve como foco a restauração de áreas degradadas e a regularização ambiental de imóveis rurais, com prioridade para os agricultores familiares.

Em Conceição do Araguaia, a capacitação atraiu profissionais de diversas localidades do sudeste paraense, refletindo a crescente demanda por conhecimento técnico e soluções sustentáveis na região. Durante o treinamento, os participantes tiveram acesso a aulas teóricas e práticas, realizadas em áreas de agricultores locais, abordando sistemas agroflorestais, recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reservas Legais (RLs), com foco nas peculiaridades do bioma amazônico.

O secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da Semas, Rodolpho Zahluth Bastos, destacou que a formação técnica é essencial para garantir avanços consistentes na agenda de regularização ambiental no estado:

“A formação dos extensionistas é um passo estratégico para garantir que os produtores rurais recebam orientação adequada e consigam avançar nos processos de regularização ambiental com eficiência e segurança técnica.”

Além de impulsionar ações do Plano Estadual de Restauração (PRVN), a capacitação também reforçou a importância dos Projetos de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) como instrumentos fundamentais do Programa de Regularização Ambiental (PRA).

Para Rosival Possidônio, diretor técnico da Emater Pará, Conceição do Araguaia representa um polo regional promissor:

“A presença ativa da cidade nesse processo mostra seu compromisso com a sustentabilidade. Os técnicos formados aqui levarão o conhecimento a campo, multiplicando os resultados em toda a região.”

O programa Regulariza Pará conta com apoio da Cooperação Técnica Alemã (GIZ) e da Conservação Internacional (CI), por meio do projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (Amazon Sustainable Landscapes – ASL Brasil). A realização da capacitação em Conceição do Araguaia reforça o protagonismo do município na agenda ambiental e no fortalecimento da produção rural aliada à conservação dos recursos naturais. (

A Notícia Portal com informações de Carlos Toniazzo/ Fotos: Jamille Leão)