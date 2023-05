Redenção: Prefeitura inaugura reforma e ampliação da Escola Municipal Alacid Nunes amanhã (31)

Quem visita as dependências da Escola Municipal Alacid Nunes, no Setor Campos Altos, fica encantado com a obra de reforma e ampliação, que está sendo feita pela Prefeitura Municipal de Redenção, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Com a inauguração marcada para acontecer no próximo dia (31), a obra recebe os retoques e os últimos detalhes no processo de finalização.

Por muitos anos a escola de quatro salas de aula, funcionava em um prédio que parecia um barracão adaptado, passou por uma completa transformação.

Para qualificar o espaço de aprendizagem de mais de 540 alunos, a Prefeitura Municipal, na gestão do prefeito Marcelo Borges, realizou investimentos que ultrapassam o valor de um milhão e trezentos mil reais, recursos oriundos de economias promovidas da gestão municipal.

De acordo com o secretário municipal de Educação, professor Vanderly Moreira, com a reforma a Escola Municipal de Ensino Fundamental Alacid Nunes, passa a contar com nove salas de aula, berçário, refeitório, parquinho, espaço ao ar livre, com jardinagem e paisagismo, cozinha, salas administrativas, banheiros adaptados, pinturas temáticas, carteiras e mobiliários novos, uma reforma em todo os sentidos. Um investimento que mostra o compromisso do prefeito Marcelo Borges, com a educação de Redenção. ‘’A reforma da Escola Alacid Nunes, assim como as demais escolas que estão sendo reformadas e as que já foram entregues para a população, possuem esse padrão de qualidade, padrão que mostra o compromisso da gestão municipal com a Educação de Redenção’’, destaca Vanderly Moreira.

A diretora da unidade de ensino que atende alunos em fase de berçário até o 9º ano, diz que está ansiosa para ver a escola inaugurada e os pais visitando o espaço que está sendo transformado. ‘’Não vejo a hora de inaugurar essa escola que ficou linda, acolhedora, colorida e arejada para nossas crianças. Tenho o maior orgulho da nossa rede municipal de educação infantil, que é de dar inveja a qualquer rede pública ou privada do Brasil”, disse Sonia Sabino. A inauguração está marcada para acontecer no próximo dia 31 e contará com a presença de diversas lideranças politicas. (A Notícia Portal / Blog do Dinho Santos)