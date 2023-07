Marabá, Paragominas e Parauapebas estão entre as cidades mais violentas do Brasil

Pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (20), o Pará tem 7 das 50 cidades mais violentas do país. Na ordem são Altamira (7ª), Itaituba (15ª), Marabá (26ª), Paragominas (32ª), Parauapebas (35ª), Castanhal (45ª) e Marituba (50ª). Ou seja, 3 delas estão no sul do estado.

Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). A posição de cada cidade foi determinada pela taxa de mortes violentas intencionais para cada 100 mil habitantes. Apesar de ter sete cidades entre as mais violentas, o Pará não aparece como o estado mais perigoso.

Pelo número de cidades, a pior situação é da Bahia, com 12 cidades e tendo o município de Jequié como líder no indicador: 88,8 mortes violentas para cada 100 mil habitantes. As mortes violentas intencionais, que compõem o indicador, são as que incluem homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte.

Considerando os indicadores do estado como um todo, o Amapá é o estado mais letal, com taxa de 50,6 mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitante. Nessa condição, Bahia é o segundo estado mais violento, com 47,1 mortes a cada 100 mil habitantes. O índice do Pará é de 36,9, colocando o estado na sexta posição.

Veja as 50 cidades mais violentas do país pela taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes

1. Jequié (BA) – 88,8

2. Santo Antônio de Jesus (BA) – 88,3

3. Simões Filho (BA) – 87,4

4. Camaçari (BA) – 82,1

5. Cabo de Santo Agostinho (PE) – 81,2

6. Sorriso (MT) – 70,5

7. Altamira (PA) – 70,5

8. Macapá (AP) – 70

9. Feira de Santana (BA) – 68,5

10. Juazeiro (BA) – 68,3

11. Teixeira de Freitas (BA) – 66,8

12. Salvador (BA) – 66

13. Mossoró (RN) – 63,5

14. Ilhéus (BA) – 62,1

15. Itaituba (PA) – 61,6

16. Itaguaí (RJ) – 61,6

17. Queimados (RJ) – 61,2

18. Luís Eduardo Magalhães (BA) – 56,5

19. Eunápolis (BA) – 56,3

20. Santa Rita (PB) – 56

21. Maracanaú (CE) – 55,9

22. Angra dos Reis (RJ) – 55,5

23. Manaus (AM) – 53,4

24. Rio Grande (RS) – 53,2

25. Alagoinhas (BA) – 53

26. Marabá (PA) – 51,8

27. Vitória de Santo Antão (PE) – 51,5

28. Itabaiana (SE) – 51,2

29. Caucaia (CE) – 51,2

30. São Lourenço da Mata (PE) – 50,3

31. Santana (AP) – 49,4

32. Paragominas (PA) – 49,3

33. Patos (PB) – 47,5

34. Paranaguá (PR) – 47,3

35. Parauapebas (PA) – 46,9

36. Macaé (RJ) – 46,7

37. Caxias (MA) – 46,5

38. Parnaíba (PI) – 46,3

39. Garanhuns (PE) – 44,9

40. São Gonçalo do Amarante (RN) – 44,9

41. Alvorada (RS) 44,8

42. Jaboatão dos Guararapes (PE) – 44,6

43. Duque de Caxias (RJ) – 44,3

44. Almirante Tamandaré (PR) – 44,2

45. Castanhal (PA) – 44,2

46. Campo Largo (PR) – 43,3

47. Porto Velho (RO) – 42,1

48. Ji-Paraná (RO) – 41,8

49. Belford Roxo (RJ) – 41,8

50. Marituba (PA) – 41,6

(A Notícia Portal/ Fato Regional)