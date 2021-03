Governador anuncia bandeira vermelha no Pará, e Redenção vive seu pior momento na pandemia

O governador Helder Barbalho, anunciou na noite desta terça-feira (2) que o bandeiramento de todo o estado mudará para vermelho, sinalizando alto risco de transmissão na pandemia e baixa capacidade do sistema de saúde.

Com essa modificação, novas medidas de prevenção à Covid-19 estão previstas em decreto, a partir desta quarta-feira (3), haverá toque de recolher em todos estado entre 22h e 5h, com a proibição de circulação de pessoas nas ruas; e restrição do horário de funcionamento de restaurantes e lanchonetes, que deverão fechar às 18h. As medidas serão válidas pelos próximos sete dias.

PREOCUPANTE: Em Redenção a situação se torna alarmante com registro de 31 mortes somente no primeiro bimestre do ano, momento que exige cautela, pois esse número representa mais de 50% dos óbitos registrados durante todo decorrer da pandemia.

O Secretário Municipal da Saúde em reunião do comitê de crise do município buscará discutir novas estratégias voltadas para conter a onda de crescimento da doença. (da redação, com informações do G1 PA)